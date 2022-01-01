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Intel Core i7 8850H против i7 11850H

Intel Core i7 8850H
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 8850H
Intel Core i7 11850H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 8850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1594 и 1031 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8850H
5042
Core i7 11850H +145%
12372
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8850H
2426
Core i7 11850H +34%
3241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8850H
10405
Core i7 11850H +110%
21811
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8850H
1036
Core i7 11850H +54%
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H
5069
Core i7 11850H +70%
8641
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8850H и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-8850H i7-11850H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8850H
0.38 терафлопс
Core i7 11850H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8850H Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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2. Intel Core i7 8850H или Intel Core i7 1185G7
3. Intel Core i7 11850H или Intel Core i7 1165G7
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5. Intel Core i7 11850H или Intel Core i9 12900H
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Комментарии

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