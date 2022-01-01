Intel Core i7 8850H против i7 11850H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1594 и 1031 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
983
Core i7 11850H +56%
1531
Cinebench R23 (многоядерный)
5042
Core i7 11850H +145%
12372
Passmark CPU (одноядерный)
2426
Core i7 11850H +34%
3241
Passmark CPU (многоядерный)
10405
Core i7 11850H +110%
21811
Geekbench 5 (одноядерный)
1036
Core i7 11850H +54%
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
5069
Core i7 11850H +70%
8641
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-8850H
|i7-11850H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|21-25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8850H
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1