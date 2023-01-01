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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 7 7800X3D
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 7 7800X3D

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3,2 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X3D and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 66 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2250 и 1982 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +19%
27092
Ryzen 7 7800X3D
22782
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 7 7800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-12900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3,2 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 44x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 120 Вт
Критическая температура 100°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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