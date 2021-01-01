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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1713 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +24%
2034
Ryzen 9 5950X
1638
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +5%
27650
Ryzen 9 5950X
26245
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +22%
4356
Ryzen 9 5950X
3563
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K
38604
Ryzen 9 5950X +21%
46843
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +17%
2024
Ryzen 9 5950X
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +9%
18539
Ryzen 9 5950X
16931

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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