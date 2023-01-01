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Intel Core i9 13900H против AMD Ryzen 9 7945HX

Intel Core i9 13900H
VS
AMD Ryzen 9 7945HX
Intel Core i9 13900H
AMD Ryzen 9 7945HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX с 16-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX and 13900H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H
13963
Ryzen 9 7945HX +21%
16936
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и AMD Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i9-13900H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 16
Потоков 12 32
Частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 FL1
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 55-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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