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Intel Core i9 13900H против i7 13700K

Intel Core i9 13900H
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i9 13900H
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 13900H
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1846 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900H
19508
Core i7 13700K +57%
30679
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H
14682
Core i7 13700K +44%
21122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900H i7-13700K
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 253 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт Intel Core i7 13700K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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