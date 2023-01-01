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Intel Core i9 13900HK против i9 13900H

Intel Core i9 13900HK
VS
Intel Core i9 13900H
Intel Core i9 13900HK
Intel Core i9 13900H

Что лучше: Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.4) или i9 13900H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900H and 13900HK
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HK и i9 13900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900HK i9-13900H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Iris Xe Graphics (96 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HK
1.69 терафлопс
Core i9 13900H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HK Сайт Intel Core i9 13900H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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