Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 7745HX с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.