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AMD Ryzen 7 7745HX

AMD Ryzen 7 7745HX
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 32МБ (общий)
  • TDP: 45-75 Вт
  • Размер транзистора: 5 нанометров
Ryzen 7 7745HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FL1, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7745HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7745HX в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1804
Cinebench R23 (многоядерный)
17938
Geekbench 5 (одноядерный)
1813
Geekbench 5 (многоядерный)
12117
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7745HX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Пакет

Техпроцесс 5 нанометров
Сокет FL1
Энергопотребление (TDP) 45-75 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

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