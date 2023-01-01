AMD Ryzen 7 7745HX

Ядер: 8

8 L3-кэш: 32МБ (общий)

32МБ (общий) TDP: 45-75 Вт

45-75 Вт Размер транзистора: 5 нанометров

Ryzen 7 7745HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FL1, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.