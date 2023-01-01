AMD Ryzen 7 7745HX
- Ядер: 8
- L3-кэш: 32МБ (общий)
- TDP: 45-75 Вт
- Размер транзистора: 5 нанометров
Ryzen 7 7745HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FL1, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7745HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1804
Cinebench R23 (многоядерный)
17938
Geekbench 5 (одноядерный)
1813
Geekbench 5 (многоядерный)
12117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Сокет
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|45-75 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|TMUs
|8
|ROPs
|4
|Вычислительные блоки
|2
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.49 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28