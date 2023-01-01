Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 7745HX с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.