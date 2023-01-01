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Intel Core i9 13980HX против Apple M2 Ultra

Intel Core i9 13980HX
VS
Apple M2 Ultra
Intel Core i9 13980HX
Apple M2 Ultra

Что лучше: Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.6) или Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +30%
2211
M2 Ultra
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +15%
31321
M2 Ultra
27348
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +6%
2105
M2 Ultra
1986
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX
20469
M2 Ultra +37%
28016
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и Apple M2 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 5 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13980HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M2 Max GPU (76-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 64МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 134 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 Max GPU (76-core)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
M2 Ultra
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 192 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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