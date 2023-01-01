Intel Core i9 13980HX против Apple M2 Ultra
Что лучше: Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.6) или Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +30%
2211
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +15%
31321
27348
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +6%
2105
1986
Geekbench 5 (многоядерный)
20469
M2 Ultra +37%
28016
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|5 мая 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i9-13980HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Max GPU (76-core)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|-
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|64МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|134 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1964
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|192 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
6 (46.2%)
7 (53.8%)
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