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Apple M2 Ultra

Apple M2 Ultra
  • Ядер: 24
  • TDP: 60 Вт
  • Размер транзистора: 5 нанометров
M2 Ultra - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 24 ядра и 24 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Max GPU (76-core).
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M2 Ultra в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1673
Cinebench R23 (многоядерный)
27186
Geekbench 5 (одноядерный)
1966
Geekbench 5 (многоядерный)
27750
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M2 Ultra

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 5 мая 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Кодовое имя Apple M2
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16
Потоков 16
Частота 3.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 24
Количество потоков 24
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт
Сокет Apple M-Socket

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core)

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400
Макс. размер 192 ГБ
Количество каналов 16
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Конкуренты

1. Apple M2 Ultra или Apple M2 Max
2. Apple M2 Ultra или Apple M1 Ultra
3. Apple M2 Ultra или Intel Core i9 13900K
4. Apple M2 Ultra или Intel Core i7 13700K
5. Apple M2 Ultra или Intel Core i9 13900HX
6. Apple M2 Ultra или Intel Core i9 13980HX
7. Apple M2 Ultra или AMD Ryzen 9 7945HX
8. Apple M2 Ultra или Apple M2 Pro
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Комментарии

Остались какие-то вопросы по M2 Ultra? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
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Corg 06 июня 2023 12:44
А разве это не десктопный процессор? Если он будет стоять в mac studio и mac pro.
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