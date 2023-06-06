Apple M2 Ultra
- Ядер: 24
- TDP: 60 Вт
- Размер транзистора: 5 нанометров
M2 Ultra - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 24 ядра и 24 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Max GPU (76-core).
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1673
Cinebench R23 (многоядерный)
27186
Geekbench 5 (одноядерный)
1966
Geekbench 5 (многоядерный)
27750
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|5 мая 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|Кодовое имя
|Apple M2
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
Процессор
|Ядер
|16
|Потоков
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|24
|Количество потоков
|24
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|192 ГБ
|Количество каналов
|16
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет