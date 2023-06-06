M2 Ultra - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 24 ядра и 24 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Max GPU (76-core).

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.