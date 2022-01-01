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Intel Core i9 9980HK против Apple M2 Max

Intel Core i9 9980HK
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 9980HK
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
  • На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 367.8 ГБ/c (880%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1121 балл
  • На 33% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1189
M2 Max +36%
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8417
M2 Max +87%
15700
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK
2606
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
14575
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1132
M2 Max +77%
2006
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
6938
M2 Max +116%
15013
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.5 ГГц
Множитель 24x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
M2 Max
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. M1 Pro или Core i9 9980HK
2. M1 Max или M2 Max
3. Ryzen 9 6900HX или M2 Max
4. Core i9 12900H или M2 Max
5. Core i9 13900K или M2 Max
6. M2 Pro или M2 Max

Комментарии

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