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Intel Core i9 9980HK против Apple M1 Pro

Intel Core i9 9980HK
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 9980HK
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.38 терафлопс
  • На 163 ГБ/c (390%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1125 баллов
  • На 33% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1202
M1 Pro +28%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8442
M1 Pro +46%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK
2672
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
15201
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1141
M1 Pro +55%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
7200
M1 Pro +78%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 24x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
M1 Pro +1268%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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2. Intel Core i9 9980HK или Apple M1 Max
3. Intel Core i9 9980HK или AMD Ryzen 7 4800H
4. Intel Core i9 9980HK или Intel Core i7 10875H
5. Intel Core i9 9980HK или AMD Ryzen 9 4900HS
6. Apple M1 Pro или Apple M1 Max
7. Apple M1 Pro или Intel Core i7 1165G7
8. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 7 5800H
9. Apple M1 Pro или Intel Core i9 9880H
10. Apple M1 Pro или Intel Core i9 11900H

Комментарии

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