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AMD Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 5 5500

Ryzen 5 5500 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5500 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1460
Geekbench 5 (многоядерный)
7984

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 15 марта 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Cezanne
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 3.0

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 5500
2. AMD Ryzen 5 5600 против Ryzen 5 5500

Комментарии

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