Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.