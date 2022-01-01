Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1112 баллов
- На 11% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +38%
1615
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +18%
8381
7107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +16%
3500
3018
Passmark CPU (многоядерный)
14315
Ryzen 5 5500 +36%
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +44%
1600
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +15%
6252
5455
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
7 (53.8%)
6 (46.2%)
Всего проголосовало: 13