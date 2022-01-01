Главная > Сравнения CPU > Core i3 12100F vs Ryzen 5 5500

Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 5 5500
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1112 баллов
  • На 11% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +38%
1615
Ryzen 5 5500
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +18%
8381
Ryzen 5 5500
7107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +16%
3500
Ryzen 5 5500
3018
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14315
Ryzen 5 5500 +36%
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +44%
1600
Ryzen 5 5500
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +15%
6252
Ryzen 5 5500
5455
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (53.8%)
6 (46.2%)
Всего проголосовало: 13

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X против Intel Core i3 12100F
2. Intel Core i5 12400 против Intel Core i3 12100F
3. Intel Core i5 11400F против Intel Core i3 12100F
4. Intel Core i3 10100F против Intel Core i3 12100F
5. AMD Ryzen 5 3600 против AMD Ryzen 5 5500
6. AMD Ryzen 7 5700X против AMD Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500 или Intel Core i3 12100F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры