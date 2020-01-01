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AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5500U

Ryzen 5 5500U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5500U в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
5160

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 2600
2. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 2500U
3. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 3500U
4. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 4500U
5. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 4600H
6. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 3550H

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