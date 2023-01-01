AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 7320U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7320U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +8%
1167
1081
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +67%
7055
4230
Passmark CPU (одноядерный)
2448
Passmark CPU (многоядерный)
13085
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +7%
1108
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +38%
4895
3557
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2 (Lucienne)
|Zen 2 (Mendocino)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|128
|TMUs
|28
|8
|ROPs
|7
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 3 7320U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|4
Опрос
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