AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц или Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1124
Ryzen 5 5500U +5%
1181
Cinebench R23 (многоядерный)
4591
Ryzen 5 5500U +55%
7116
Passmark CPU (одноядерный)
2459
Passmark CPU (многоядерный)
13201
Geekbench 5 (одноядерный)
1073
Ryzen 5 5500U +4%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
4002
Ryzen 5 5500U +24%
4967
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|22 сентября 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2 (Lucienne)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|448
|TMUs
|8
|28
|ROPs
|4
|7
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5500
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
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