Что лучше: AMD Ryzen 5 7530U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.