Главная > Ryzen 5 5625U: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 5 5625U

AMD Ryzen 5 5625U

Ryzen 5 5625U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 5625U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5625U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3031
Passmark CPU (многоядерный)
14988
Geekbench 5 (одноядерный)
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
5651

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Barcelo
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц
Шейдерные блоки 448
TMUs 28
ROPs 7
TGP 10-45 Вт
iGPU FLOPS
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 5 5625U vs Core i7 1165G7
2. Ryzen 5 5625U vs Core i5 1135G7
3. Ryzen 5 5625U vs Ryzen 5 5500U
4. Ryzen 5 5625U vs Ryzen 5 5600H
5. Ryzen 5 5625U vs Ryzen 7 5700U
6. Ryzen 5 5625U vs Ryzen 5 5600U

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 5 5625U? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры