AMD Ryzen 5 7530U против Ryzen 5 5625U
Что лучше: AMD Ryzen 5 7530U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7530U +6%
1444
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7530U +15%
9281
8086
Passmark CPU (одноядерный)
2874
Passmark CPU (многоядерный)
14860
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7530U +4%
1474
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7530U +12%
6576
5877
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Vega 7
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|448
|TMUs
|8
|28
|ROPs
|4
|7
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7530U
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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