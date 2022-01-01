AMD Ryzen 5 5625U против Ryzen 5 5500U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 5625U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1418 и 1094 балла
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1166
Cinebench R23 (многоядерный)
7062
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +24%
3031
2435
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +14%
14988
13113
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +30%
1410
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +16%
5651
4855
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Barcelo
|Lucienne
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2