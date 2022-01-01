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AMD Ryzen 5 5625U против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5625U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 5625U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 5625U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1418 и 1094 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +24%
3031
Ryzen 5 5500U
2435
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +14%
14988
Ryzen 5 5500U
13113
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +30%
1410
Ryzen 5 5500U
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +16%
5651
Ryzen 5 5500U
4855
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5625U и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Lucienne
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5625U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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7. AMD Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 4700U
8. AMD Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U

Комментарии

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