Главная > Ryzen 5 6600H: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 5 6600H

Ryzen 5 6600H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 660M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 6600H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
8113

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Rembrandt
Сокет FP7
Интегрированная графика Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 16
Вычислительные блоки 6
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Количество каналов 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 6600H и AMD Ryzen 5 5600H
2. AMD Ryzen 5 6600H и Intel Core i7 11800H
3. AMD Ryzen 5 6600H и Intel Core i7 11600H
4. AMD Ryzen 5 6600H и Intel Core i7 12800H
5. AMD Ryzen 5 6600H и Intel Core i5 12500H
6. AMD Ryzen 5 6600H и Intel Core i7 12700H
7. AMD Ryzen 5 6600H и AMD Ryzen 7 6800H

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 5 6600H? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры