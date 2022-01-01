Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500H vs Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 12500H
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 12500H
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1676 и 1472 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +14%
1675
Ryzen 5 6600H
1463
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +24%
9943
Ryzen 5 6600H
7996
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-12500H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 6600H +4%
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
6 (54.5%)
5 (45.5%)
Всего проголосовало: 11

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800H vs Intel Core i5 12500H
2. AMD Ryzen 5 5600H vs Intel Core i5 12500H
3. Intel Core i5 11500H vs i5 12500H
4. AMD Ryzen 7 6800H vs Intel Core i5 12500H
5. Intel Core i7 11800H vs AMD Ryzen 5 6600H
6. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 5 6600H
7. Intel Core i7 11600H vs AMD Ryzen 5 6600H
8. Intel Core i7 12800H vs AMD Ryzen 5 6600H
9. Intel Core i7 12700H vs AMD Ryzen 5 6600H
10. AMD Ryzen 7 6800H vs Ryzen 5 6600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 12500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры