Ryzen 5 6600U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 660M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.