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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 6600U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 6600U на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 1215U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5846
Ryzen 5 6600U +69%
9907
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11513
Ryzen 5 6600U +57%
18078
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
6040
Ryzen 5 6600U +26%
7600
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i3-1215U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 64 6
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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