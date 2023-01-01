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AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 6600U

AMD Ryzen 5 7520U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц или Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 7520U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1483 и 1063 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U
1124
Ryzen 5 6600U +34%
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U
4591
Ryzen 5 6600U +116%
9907
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U
1073
Ryzen 5 6600U +39%
1493
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U
4002
Ryzen 5 6600U +90%
7600
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7520U и Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 сентября 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FP7
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 8 24
ROPs 4 16
Вычислительные блоки 2 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7520U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 4 20

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