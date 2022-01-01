Ryzen 5 7600 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.