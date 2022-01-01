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AMD Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 5 7600

Ryzen 5 7600 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 7600 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1837
Cinebench R23 (многоядерный)
13382
Geekbench 5 (одноядерный)
2029
Geekbench 5 (многоядерный)
10186

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raphael
Сокет AM5
Интегрированная графика Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Ryzen 5 3600 против Ryzen 5 7600
2. Ryzen 5 5600 против Ryzen 5 7600
3. Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 7600
4. Core i5 12600 против Ryzen 5 7600
5. Core i5 13600 против Ryzen 5 7600

Комментарии

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