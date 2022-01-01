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AMD Ryzen 7 7700 против Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 7 7700
VS
AMD Ryzen 5 7600
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 5 7600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700 на 3.6 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 7700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700 +3%
1915
Ryzen 5 7600
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +31%
17700
Ryzen 5 7600
13498
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700 +1%
2073
Ryzen 5 7600
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +25%
12779
Ryzen 5 7600
10221
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2023 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Raphael
Сокет AM5 AM5
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2

Другое

Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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