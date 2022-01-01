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AMD Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 5 7600X

Ryzen 5 7600X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 4700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику RDNA 2, а размер кэша 3-го уровня составляет 38 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 7600X в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
14669

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 15 сентября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raphael
Сокет AM5
Интегрированная графика RDNA 2

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 47x
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 38МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика RDNA 2

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

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