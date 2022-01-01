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AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 7 7700X
VS
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 7700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +22%
17918
Ryzen 5 7600X
14669
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 сентября 2022 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Raphael
Сокет AM5 AM5
Интегрированная графика RDNA 2 RDNA 2

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 47x
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий) 38МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика RDNA 2 RDNA 2

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Да

Другое

Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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