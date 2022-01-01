AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 7600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1827
Ryzen 5 7600X +1%
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +22%
17918
14669
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 сентября 2022
|15 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Raphael
|Сокет
|AM5
|AM5
|Интегрированная графика
|RDNA 2
|RDNA 2
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|47x
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|40МБ (общий)
|38МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|RDNA 2
|RDNA 2
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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