AMD Ryzen 7 7700 против Ryzen 5 7600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700 на 3.8 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1891
Ryzen 5 7600X +2%
1932
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +16%
17586
15099
Passmark CPU (одноядерный)
4188
Passmark CPU (многоядерный)
28673
Geekbench 5 (одноядерный)
2043
Ryzen 5 7600X +4%
2125
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +11%
12643
11425
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|142 Вт
|-
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|4
|4
|Вычислительные блоки
|2
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7700
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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