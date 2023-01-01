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Intel Core i5 13400 против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i5 13400
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i5 13400
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 13400
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400 +19%
1785
Ryzen 7 5700G
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +16%
16141
Ryzen 7 5700G
13913
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400 +18%
3829
Ryzen 7 5700G
3258
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400 +8%
26183
Ryzen 7 5700G
24355
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-13400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 154 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 13400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400 Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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