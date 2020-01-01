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AMD Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 5700U

Ryzen 7 5700U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5700U в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
6284

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 6 января 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 4700U

Комментарии

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