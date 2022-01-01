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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 1178 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5463
Ryzen 7 5700U +65%
9016
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +38%
3605
Ryzen 7 5700U
2618
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
12507
Ryzen 7 5700U +29%
16125
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +23%
1448
Ryzen 7 5700U
1175
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
3799
Ryzen 7 5700U +62%
6165
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Lucienne
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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