AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 7520U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 1063 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +13%
1271
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +98%
9099
4591
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Passmark CPU (многоядерный)
15981
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +11%
1188
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +56%
6251
4002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|22 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2 (Lucienne)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 610M
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|128
|TMUs
|32
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|4
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1