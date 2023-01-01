AMD Ryzen 7 7735U

Ядер: 8

8 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 28 Вт

28 Вт Размер транзистора: 6 нанометров

Ryzen 7 7735U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4750 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.