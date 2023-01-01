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AMD Ryzen 7 7735U против Ryzen 7 7730U

AMD Ryzen 7 7735U
VS
AMD Ryzen 7 7730U
AMD Ryzen 7 7735U
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: AMD Ryzen 7 7735U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8) или Ryzen 7 7730U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and 7735U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735U
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +25%
12791
Ryzen 7 7730U
10202
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +25%
9197
Ryzen 7 7730U
7369
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7735U и Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.75 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FP7 FP6
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 12 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7735U
3.686 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7735U Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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