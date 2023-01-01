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AMD Ryzen 7 7735U против Ryzen 5 7535U

AMD Ryzen 7 7735U
VS
AMD Ryzen 5 7535U
AMD Ryzen 7 7735U
AMD Ryzen 5 7535U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7735U на 2.7 ГГц или Ryzen 5 7535U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7535U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7535U and 7735U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.55 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +31%
12751
Ryzen 5 7535U
9718
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +21%
9197
Ryzen 5 7535U
7570
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7735U и Ryzen 5 7535U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.75 ГГц 4.55 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FP7
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 28 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 660M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 12 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7735U
3.686 терафлопс
Ryzen 5 7535U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7735U Сайт AMD Ryzen 5 7535U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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