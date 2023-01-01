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AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 7 7745HX

AMD Ryzen 7 7840HS
VS
AMD Ryzen 7 7745HX
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 7 7745HX

Что лучше: AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 7745HX на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7745HX and 7840HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
  • Имеет на 16384 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS
16704
Ryzen 7 7745HX +10%
18431
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +5%
13679
Ryzen 7 7745HX
13042
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 7745HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 4 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45-75 Вт
Сокет FP8 FL1
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2900 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 12 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс
Ryzen 7 7745HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500		 - DDR5-5200
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840HS Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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