AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 7 7745HX
Что лучше: AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 7745HX на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
- Имеет на 16384 КБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1664
Ryzen 7 7745HX +9%
1822
Cinebench R23 (многоядерный)
16704
Ryzen 7 7745HX +10%
18431
Passmark CPU (одноядерный)
3914
Passmark CPU (многоядерный)
28216
Geekbench 5 (одноядерный)
1882
Ryzen 7 7745HX +7%
2019
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +5%
13679
13042
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5.1 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|4 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|45-75 Вт
|Сокет
|FP8
|FL1
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon 610M
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2900 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|12
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
Опрос
25 (80.6%)
6 (19.4%)
Всего проголосовало: 31