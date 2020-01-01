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AMD Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 5900HX

Ryzen 9 5900HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 5900HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
9120

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 4
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 9 5900HX или Ryzen 7 4800H
2. Ryzen 9 5900HX или Ryzen 9 4900H
3. Ryzen 9 5900HX или Ryzen 9 5900X

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