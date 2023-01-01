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AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 7840HS

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 7840HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840HS and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1886 и 1524 балла
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX
12920
Ryzen 7 7840HS +31%
16988
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX
23032
Ryzen 7 7840HS +23%
28432
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX
8359
Ryzen 7 7840HS +64%
13722
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 7840HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 4 нанометров
Сокет FP6 FP8
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 780M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2100 МГц 2900 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HX
н/д
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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