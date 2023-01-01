Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 7940HS vs Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 7940HS против Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 7940HS
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 9 7940HS
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2) или Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 7940HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1903 и 1524 балла
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS +42%
18352
Ryzen 9 5900HX
12920
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS +90%
15887
Ryzen 9 5900HX
8359
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 4.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 7 нанометров
Сокет FP8 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 3000 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7940HS Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 6900HX
2. AMD Ryzen 9 7940HS и Intel Core i7 12700H
3. AMD Ryzen 9 7940HS и Intel Core i9 13900H
4. AMD Ryzen 9 7940HS и Intel Core i7 13700H
5. AMD Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 7945HX
6. AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 6800H
7. AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 6900HX
8. AMD Ryzen 9 5900HX и Intel Core i7 12700H
9. AMD Ryzen 9 5900HX и Apple M2
10. AMD Ryzen 9 5900HX и Intel Core i7 12650H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900HX или Ryzen 9 7940HS?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры