AMD Ryzen 9 7950X3D

Ядер: 16

16 L3-кэш: 128МБ (общий)

128МБ (общий) TDP: 120 Вт

120 Вт Размер транзистора: 5 нанометров

Ryzen 9 7950X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 4200 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.