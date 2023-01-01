AMD Ryzen 9 7950X3D
- Ядер: 16
- L3-кэш: 128МБ (общий)
- TDP: 120 Вт
- Размер транзистора: 5 нанометров
Ryzen 9 7950X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 4200 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2200
Cinebench R23 (многоядерный)
38230
Geekbench 5 (одноядерный)
2326
Geekbench 5 (многоядерный)
27623
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|Потоков
|32
|Частота
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|Количество ядер
|16
|Количество потоков
|32
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|42x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Сокет
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|Критическая температура
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|TMUs
|8
|ROPs
|4
|Вычислительные блоки
|2
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.54 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|24