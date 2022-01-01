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Apple M2 Pro против M1 Max

Apple M2 Pro
VS
Apple M1 Max
Apple M2 Pro
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
M2 Pro
81
M1 Max
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M2 Pro
66
M1 Max
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
M2 Pro
95
M1 Max
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
M2 Pro
77
M1 Max
74

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1785 баллов
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
  • На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +5%
1616
M1 Max
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +14%
14232
M1 Max
12448
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Max
3868
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
M1 Max
22446
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +10%
1968
M1 Max
1792
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +10%
14060
M1 Max
12735
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и M1 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Pro
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 8
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H или Apple M2 Pro
2. Apple M2 или Apple M2 Pro
3. AMD Ryzen 9 6900HS или Apple M2 Pro
4. Intel Core i9 12900HK или Apple M2 Pro
5. Intel Core i7 13700K или Apple M2 Pro
6. AMD Ryzen 9 5950X или Apple M1 Max
7. Intel Core i7 12700K или Apple M1 Max
8. Intel Core i9 11900K или Apple M1 Max
9. Intel Core i7 11850H или Apple M1 Max
10. Intel Core i9 13900K или Apple M1 Max

Комментарии

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