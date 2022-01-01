Apple M2 Pro против M1 Max
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1785 баллов
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Max
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
- На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|1 июня 2023
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|4096
|TMUs
|-
|256
|ROPs
|-
|128
|TGP
|-
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|8
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|-
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