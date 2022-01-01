Apple M2 Pro
M2 Pro - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 12 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Pro GPU.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
14027
Geekbench 5 (одноядерный)
1957
Geekbench 5 (многоядерный)
13893
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
|Boost частота GPU
|1398 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0