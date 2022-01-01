M2 Pro - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 12 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Pro GPU.