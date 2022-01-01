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Apple M2 Pro

Apple M2 Pro

M2 Pro - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 12 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Pro GPU.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M2 Pro в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
14027
Geekbench 5 (одноядерный)
1957
Geekbench 5 (многоядерный)
13893

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M2 Pro

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 1 июня 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 12
Частота 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU
Boost частота GPU 1398 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0

Конкуренты

1. Apple M2 Pro или Apple M1 Max
2. Apple M2 Pro или Apple M1 Pro
3. Apple M2 Pro или AMD Ryzen 9 6900HX
4. Apple M2 Pro или Intel Core i9 12900HK
5. Apple M2 Pro или Intel Core i7 12700H
6. Apple M2 Pro или AMD Ryzen 7 6800H
7. Apple M2 Pro или AMD Ryzen 9 6900HS
8. Apple M2 Pro или Intel Core i9 12900H
9. Apple M2 Pro или Intel Core i5 12600H
10. Apple M2 Pro или Apple M2
11. Apple M2 Pro или Intel Core i7 13700K
12. Apple M2 Pro или Intel Core i9 13900K
13. Apple M2 Pro или Apple M2 Max

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