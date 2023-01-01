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Apple M2 Ultra против M2 Max

Apple M2 Ultra
VS
Apple M2 Max
Apple M2 Ultra
Apple M2 Max

Что лучше: 24-ядерный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Ultra
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • На 390.4 ГБ/c (95%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +1%
1698
M2 Max
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +78%
27348
M2 Max
15331
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Ultra
н/д
M2 Max
4172
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Ultra
н/д
M2 Max
26679
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra
1986
M2 Max +1%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +84%
28016
M2 Max
15186
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Ultra и M2 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 5 мая 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя Apple M2 Apple M2
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 24 12
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд 67 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 30 Вт
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 4864
TMUs - 304
ROPs - 152
TGP - 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Ultra
н/д
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-6400
Макс. размер 192 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 16 8
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

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6. M1 Ultra или M2 Ultra
7. Core i7 13700K или M2 Ultra
8. Core i9 13900HX или M2 Ultra
9. Core i9 13900K или M2 Ultra
10. M2 Pro или M2 Ultra
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Комментарии

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