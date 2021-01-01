Главная > Celeron N4500: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Celeron N4500

Intel Celeron N4500

Celeron N4500 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N4500 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
454
Cinebench R23 (многоядерный)
720
Passmark CPU (одноядерный)
1406
Passmark CPU (многоядерный)
2117
Geekbench 5 (одноядерный)
622
Geekbench 5 (многоядерный)
1176

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 января 2021
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Jasper Lake
Номер модели N4500
Сокет BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 11x
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 16
TGP 6 Вт
iGPU FLOPS
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

Конкуренты

1. Intel Celeron N4500 против AMD Ryzen 3 3200U
2. Intel Celeron N4500 против Intel Pentium Silver N5000
3. Intel Celeron N4500 против Intel Celeron N4000
4. Intel Celeron N4500 против Intel Core i3 1005G1
5. Intel Celeron N4500 против Intel Celeron J4125
6. Intel Celeron N4500 против Intel Celeron N4020
7. Intel Celeron N4500 против Intel Pentium Silver N5030
8. Intel Celeron N4500 против Intel Celeron N5100
9. Intel Celeron N4500 против Intel Pentium Silver N6000

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Celeron N4500? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры