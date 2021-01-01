Celeron N4500 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.