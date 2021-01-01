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Intel Pentium Silver N6000 против Celeron N4500

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium Silver N6000
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs: 0.38 vs 0.24 терафлопс
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 723 и 620 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N6000 N4500
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 11x
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 10 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000 +58%
0.38 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2933
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Комментарии

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